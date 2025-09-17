E’ stato firmato dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture il decreto di finanziamento per la manutenzione straordinaria della strada Mosella, l’importante arteria stradale agrigentina che collega la SS 640 alla SS 115.
Il finanziamento complessivo, che ammonta a 4.508.625,71 euro, deriva da fondi statali attivati attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, messi a disposizione della Regione Siciliana nell’ambito del Patto di Coesione stipulato fra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani.