È di arresto cardiocircolatorio la diagnosi della morte della giovane di 32 anni ritrovata senza vita in un’abitazione in contrada Piano Cannelle, periferia cittadina, nella serata di ieri. A constatare la morte è stato il medico legale intervenuto. In precedenza era arrivata in contrada Piano Cannelle un’ambulanza del 118 oltre ad un equipaggio dei Carabinieri. La salma è stata già trasferita in camera mortuaria e nei prossimi giorni verrà fissata la data del funerale. Ci sarebbero pertanto cause naturali dietro questo improvviso decesso e infatti non è stata disposta nessuna autopsia.