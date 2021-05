Una coppia palmese ha citato l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e due medici in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso in relazione alla morte di un bimbo di tre anni avvenuta il 12 Maggio 2019. Al bambino non sarebbe stata diagnosticata in tempo una polmonite che ne avrebbe poi causato il decesso. I genitori hanno pertanto avanzato al Tribunale di Agrigento una richiesta di risarcimento danni per un totale di poco superiore ad 800mila euro.