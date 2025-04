La morte di Papa Bergoglio, un messaggio del professore Vincenzo Scuderi.

Un arrivederci a Papa Bergoglio. Oggi la Salma di Papa Francesco sarà esposta a San Pietro, Lo Spirito di Papa Francesco non ci ha lasciati, è risorto, ritornato al Padre, vive nelle coscienze dei credenti per dare impulso, nuovo vigore ai pellegrini in cammino in terra alla ricerca della verità contenuta nella Buona Novella di cristo. Papa Francesco si è assentato momentaneamente giacché risiede, oramai, nell’anima, nella mente, nel cuore, a incoraggiare il popolo di Dio a non avere paura e ad avere speranza.

Non siamo rimasti orfani giacché la bontà, la semplicità, l’umiltà di Papa Francesco rivivranno in eterno in ogni fedele rafforzando la fede nel Risorto. Un Papa dal potere Spirituale enorme sulla Chiesa, guida pastorale indiscussa, maestro di dottrina, fede, morale, eppure, è rimasto povero tra i poveri. Adesso, siamo più certi che proteggerà tutti dal Suo Cielo attraverso la traccia indelebile della sua parola, l’esempio, le azioni, lo stile di vita evangelico, la semplicità, l’umiltà, i gesti, i sorrisi, infondendo, comunque amore, donazione totale di sé stesso, ottenendo sempre l’intercessione, l’aiuto, della Madre di Dio Maria Santissima, l’Immacolata Concezione.

Papa Francesco vivendo nel mondo, per servire il mondo nel prossimo, amando gli ultimi tra gli ultimi, è stato il soccorritore premuroso dei bisognosi, soprattutto dei poveri in spirito; consolatore dei miseri e degli indigenti, dei desiderosi della giustizia. Senza mai stancarsi, ha implorato la pace tra i popoli cercando di sensibilizzare i potenti, ricordando che le guerre producono solo distruzione, morte, devastazione.

Nonostante sapessimo della Sua grave malattia, la sua morte ci ha lasciati, per un attimo, sbigottiti come se non avessimo più nessun amico su questa terra pronto proteggerci; tutti speravamo che restasse con noi ancora a lungo, abituati come eravamo, ai suoi messaggi di fiducia e affidamento alla Trinità di Dio. Papa Francesco accompagnato la Chiesa, l’Umanità, sollecitandole ad affidarsi a Dio, unico vero valore di vita eterna, indicando a ciascun uomo che questa esistenza vale solo se spesa per l’altro, per amore e devozione verso l’altro, in Cristo nostro Signore e illuminati dallo Spirito Santo paraclito.

Prof. Vincenzo Scuderi