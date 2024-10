Pubblicità

Dramma a Palma di Montechiaro. Un sessantenne tornato come ogni anno dalla Germania durante il periodo della raccolta delle olive è stato trovato morto all’interno della propria abitazione di campagna in contrada Gibildolce. L’uomo non rispondeva alle chiamate dei familiari. Polizia e vigili del fuoco hanno fatto irruzione nella casa di campagna e hanno purtroppo la macabra scoperta. Presunta morte per cause naturali. Sul posto anche un equipaggio del 118.