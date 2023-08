Pubblicità

Sembrano esserci tutti i contorni di un giallo dietro la morte di una giovane donna extracomunitaria (a quanto pare di origine marocchine) in avanzato stato di gravidanza. La donna – residente nel rione di Oltreponte – sarebbe morta in casa e vana è risultata la corsa al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove sarebbe arrivata già senza vita e con i segni di una emorragia. Le indagini per caprine di più sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Licata. Sul cadavere della sfortunata gestante di 29 anni – su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento – dovrebbe essere eseguito un esame autoptico che con ogni probabilità chiarirà le cause di un decesso attualmente immerso nel mistero. Solo dopo potranno essere celebrati i funerali.