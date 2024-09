Pubblicità

È risultato vano ogni tentativo di rianimare il trentenne soccorso dal 118 nella prima serata in via Lunga, nel quartiere Marina. La situazione era parsa fin da subito disperata agli operatori sanitari intervenuti sul posto. A cedere è stato il cuore e nonostante il massaggio cardiaco non c’è stato modo di mantenerlo in vita. I Carabinieri della Compagnia di Licata accorsi in via Lunga stanno sentendo alcuni degli amici del giovane per tentare di ricostruire le cause di questo misterioso decesso.