È morto Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano dove era stato nuovamente ricoverato 48 ore fa. Evidentemente per un repentino peggioramento delle condizioni di salute.

Messaggi di cordoglio arrivano da ogni parte del mondo per quanto riguarda la politica. La segretaria regionale della Lega, l’europarlamentare Annalisa Tardino, si è espressa così.

“Oggi con la morte di Silvio Berlusconi, va via un pezzo importante della storia del nostro paese e un leader di partito leale e generoso. Personalmente e in rappresentanza di tutta la Lega siciliana manifesto il grande dispiacere per la sua dipartita: un politico e imprenditore capace, visionario, che ha profondamente rivoluzionato la politica italiana. Condoglianze alla famiglia e a tutto il popolo di Forza Italia, nostri veri amici”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier