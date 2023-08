Pubblicità

“Sono profondamente colpita dalla tragica notizia che ha scosso l’intera città di Licata, dove l’agricoltore Paolo Vella ha perso la vita per il ribaltamento del trattore mentre lavorava in un terreno.

Gli incidenti in agricoltura sono purtroppo molto diffusi, e il ribaltamento del trattore è tra le principali cause di morti sul lavoro nel settore agricolo.

Esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia, stringendomi a loro nel dolore per la perdita del loro congiunto”.

Maria Platamone – Assessore all’agricoltura e alla pesca