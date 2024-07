Pubblicità

È stato un incendio tanto vasto quanto pericoloso quello divampato in contrada Montesole. Fuoco anche per strada. Le fiamme hanno minacciato da vicino anche una abitazione la cui quantificazione dei danni andrà fatta in seguito. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina, la Protezione civile comunale e associazioni di volontariato. I pompieri hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Si sta cercando di capire se la natura del rogo è dolosa o accidentale. Di certo c’è che la paura di conseguenze tragiche è stata tanta.