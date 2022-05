Pubblicità

Il vicesindaco di Licata, Antonio Montana, titolare della delega ai Servizi Ambientali, risponde ad “Onda Giovani” sulla raccolta differenziata per i commercianti: “Felice dell’interesse di un movimento politico giovanile alla questione, li invito al Comune”.

Antonio Montana, vicesindaco di Licata con delega ai Servizi Ambientali, raccoglie l’appello del movimento politico “Onda Giovani” e ne invita i rappresentanti al Palazzo di Città per un confronto sul servizio di raccolta differenziata rivolto ai commercianti.

“Il movimento “Onda Giovani” – sono le parole di Antonio Montana – sollecita l’avvio di un servizio di raccolta differenziata ad hoc per i commercianti. Nell’accogliere con soddisfazione il fatto che ci sia interesse, da parte dei giovani, per la questione, annuncio che con l’Ufficio Ambiente del Comune e con la società che gestisce il servizio, siamo già al lavoro per adottare questa linea di differenziata rivolta ai titolari di esercizi commerciali, sensibili alle loro esigenze, e l’intervento decollerà a breve”.

“Colgo l’occasione – conclude il vice sindaco di Licata – per invitare i rappresentanti di “Onda Giovani” al Comune per un confronto sereno sulla questione. Lo abbiamo sempre detto: il confronto con tutte le forze sociali e politiche, e più in generale con la comunità, è alla base della nostra idea di amministrazione della città”.