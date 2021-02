Consideriamo i tempi che spostano l’attenzione, focalizzata verso l’emergenza covid, ma non possiamo far denotare come la viabilità è a serio rischio. Diverse le segnalazioni giunte al nostro portale. L’ultima in ordine di tempo è rilevante, soprattutto perché si tratta di una zona trafficata e i residenti hanno più volte sollecitato un intervento risolutivo di ripristino del manto stradale ceduto che è protetto solo da una transenna e una recensione plastificata. Un segnale d’obbligo di mantenersi a sinistra. Come da immagine a corredo dell’articolo. La zona in questione che dovrebbe essere monitorata è la strada vicinale Monserrato che è a doppio senso di circolazione. Oltretutto è una via di interesse storico, uno dei punti più suggestivi di Licata che è frequentemente percorsa d’estate, per chi è diretto verso la baia di Mollarella. Inoltre come altre strada che collegano Licata alle zone balneari, sono senza illuminazione, e ciò mette ancora di più a repentaglio l’incolumità.

Salvatore Cucinotta