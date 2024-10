Pubblicità

Alle 21.30 torna Monday night, l’approfondimento sportivo di Lanterna Tv. Si parlerà del pareggio tra Licata e Igea Virtus e più in generale del momento gialloblu in questo avvio di stagione. In studio con il presentatore Domenico Cannizzaro, l’opinionista Andrea Cammilleri. Appuntamento alle 21.30 sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.