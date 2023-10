Pubblicità

Alle ore 21:30 torna Monday night, l’approfondimento sportivo di Lanterna Tv. In studio, con il presentatore Domenico Cannizzaro, il centrocampista del Licata Calcio Flavio Francia e il social media manager dei gialloblù Salvatore Consagra. Si parlerà della sconfitta subita in casa della nuova Reggina e del prossimo match contro l’Acireale in programma al “Saraceno” di Ravanusa.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube di Lantrerna Tv a partire dalle 21:30.