Alle 21,30 torna Monday night, l’approfondimento sportivo di Lanterna Tv. In studio con il presentatore Domenico Cannizzaro, il portiere del Licata Federico Valenti e l’opinionista, il dottore Andrea Cammilleri. Si parlerà della sconfitta del Licata in casa del Ragusa e dei restanti risultati maturati in Serie D.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.