Torna Monday night, l’approfondimento sportivo di Lanterna Tv. Eccezionalmente per la prima puntata, la trasmissione andrà in onda di mercoledì. Dalla prossima settimana riprenderà regolarmente di lunedì. In studio con il presentatore Domenico Cannizzaro ci sarà come sempre l’opinionista Andrea Cammilleri. Si parlerà del complicato avvio di stagione del Licata calcio nel campionato di Serie D. Quest’anno studio nuovo e possibilità di avere collegamenti esterni. L’appuntamento è per mercoledì 25 Settembre alle ore 21,30 sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.