Una bottiglia contenente liquido infiammabile è stata rinvenuta davanti ad una rivendita di ricambi per autovetture in centro città. Il commerciante ha allertato il Commissariato di Polizia intervenuto in zona con una pattuglia. Gli agenti hanno cercato tracce e verosimilmente consulteranno le immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza della zona. Il commerciante non ha saputo dare alcuna indicazione agli inquirenti. Se su tratta di una intimidazione, saranno i poliziotti a stabilirlo.