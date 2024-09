Pubblicità

Artigiani in Pasta si trasferisce a Mollarella. Dopo la parentesi estiva, il Molly Club rimarrà infatti aperto anche d’inverno ogni giorno. La sala sarà a disposizione per tutti e potrà ospitare compleanni, giro pizza e qualsiasi banchetto da giovedì a domenica in una location unica come quella della baia di Mollarella. Il sabato sera alla pizza si accoppierà l’intrattenimento musicale con la possibilità di cenare e ballare al prezzo di 13 euro a persona su prenotazione al numero 3791588070.