Pubblicità

L’Ufficio circondariale marittimo diretto dal Tenente di Vascello Piergiorgio Luminari ha emesso un’ordinanza per la giornata di domani con cui “dalle ore 05:30 e sino a termine operazioni, è interdetta l’area per un raggio non inferiore a 300 mt. dal punto interessato alle operazioni di bonifica”. Le operazioni riguarderanno un intervento di bonifica degli spuntoni in ferro e relativi corpi morti. L’ordinanza emessa dalla Capitaneria si rende necessaria per “prevenire possibili pericoli e incidenti per le persone e necessario adottare misure di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità”.