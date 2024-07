Pubblicità

La spiaggia di Mollarella è stata il teatro di due interventi di salvataggio in mare a distanza ravvicinata l’uno dall’altro. Protagonista un assiduo frequentatore della rinomata spiaggia che, notate due persone in difficoltà a causa della corrente marina, non ha esitato ad entrare in acqua per soccorrere i due bagnanti in due distinti momenti. Entrambi (un turista francese ed una giovane) sono potuti tornare a riva senza conseguenze. La forte corrente di Mollarella ha pertanto rischiato di causare conseguenze davvero spiacevoli se non fosse stato per il provvidenziale intervento del licatese presente a Mollarella.