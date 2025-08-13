Disavventura per una pensionata licatese lungo la discesa che porta alla spiaggia di Mollarella. La donna, dopo aver arrestato la corsa del proprio veicolo, stava per scendere la mezzo quando la vettura è scivolata per terminare la propria corsa contro una ringhiera. Nel tentativo di fermarla, la donna è rimasta incastrata nel mezzo ed è stato fondamentale l’arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina per estrarla. Grazie ad un’ambulanza del 118, la donna è stata soccorsa e curata dai medici in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.
Parcheggia auto in discesa, il mezzo si muove e la ferisce
