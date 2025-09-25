A Butera arrivano i Modena City Ramblers. In occasione della seconda giornata della sagra “Butera a Tavola”, sabato 4 Ottobre Piazza Dante ospiterà il concerto di una delle più apprezzate band del panorama musicale italiano. Appuntamento alle ore 21,30 di sabato 4 Ottobre.
