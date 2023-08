Pubblicità

À , ecco le ultime novità rese noto direttamente sul profilo social del Sindaco Balsamo.

: continua la raccolta differenziata . È preferibile inserire i rifiuti all’interno dei mastelli per evitare la dispersione del contenuto e si consiglia di esporli davanti al proprio domicilio a partire dalle ore serali in poi.

i cittadini se non ancora provveduto e, se particolarmente danneggiati, a sostituirli portando con sé i vecchi -per entrambi i motivi- presso l’autoparco comunale di Via Giarretta snc, dal Lunedi al Venerdi, mostrando un documento di identità ed il codice fiscale.

: posizionati nuovi cassonetti in diverse aree della città: via riesi, via padre Pino Puglisi (ex via omomorto), strada panoramica, SS 115 altezza ristorante Sombrero, zone balneari come Pisciotto, Marianello, Torre di Gaffe, Mollarella, Puliscia etc.

Nei cassonetti è possibile conferire i rifiuti (contenitore marrone) . Dopo il conferimento, si raccomanda di richiudere i contenitori.

Possibilità di conferire differenziati secondo il sistema “porta a porta” (centro comunale di raccolta) in contrada piano Bugiades (zona Ex Halos, di fronte Sirone Sud Demolizione) da lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:30 dalle 15:00 alle 18:00 à à ” “.

È possibile fissare un appuntamento per il presso il proprio domicilio dei telefonando al numero .

Bonificata area adibita ad isola ecologica di via Giarretta e istallate le telecamere di video sorveglianza per sanzionare i trasgressori. Si procederà alla bonifica delle altre aree trasformate in discariche abusive di rifiuti.

à .

è ɪɴ ᴘʀᴇᴠɪsɪᴏɴᴇ ᴜɴᴀ ʀɪᴠᴀʟᴜᴛᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴅᴇʟʟ’ɪɴᴛᴇʀᴏ sɪsᴛᴇᴍᴀ ᴅᴇʟʟᴀ ʀᴀᴄᴄᴏʟᴛᴀ ʀɪғɪᴜᴛɪ.