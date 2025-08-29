Mobilitazione per Gaza: portachiavi solidali all’uncinetto.
L’associazione Bibliofilando ha realizzato oltre 50 portachiavi all’uncinetto a forma di fetta di anguria, simbolo di resistenza palestinese.
Questi portachiavi artigianali saranno esposti e venduti la sera del 3 settembre a Catania, in Piazza Federico II di Svevia, durante un’iniziativa a cui partecipa anche collettivo Ruppu – Nodo Solidale del Mediterraneo.
L’intero ricavato sarà devoluto alla Global Sumud Flotilla, una missione solidale che nei prossimi giorni salperà dalla Sicilia verso Gaza con navi cariche di alimenti, medicinali e latte in polvere, con l’obiettivo di rompere l’assedio.