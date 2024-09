Pubblicità

Duro sfogo di mister Pippo Romano dopo la vittoria sul Castrum Favara. Il tecnico gialloblu ha affidato ad un post social il suo malumore.

“Vado a dormire consapevole che oggi fare l’allenatore è diventato difficilissimo, la concorrenza di gente che non ha patentino o studiato per diventarlo e soprattutto non aver mai allenato una squadra e’ diventata altissima e spietata, si fa fatica a stare al passo con questi nuovi scienziati. Tuttologhi che non hanno mai calpestato un campo da calcio, ma che hanno la competenza senza conoscere niente e nulla. Allora bisogna giocare con un modulo diverso, ci vogliono 2 difensori, 2 centrocampisti, ci vuole un portiere e preferibilmente di 2 metri di altezza. Vi raccomando domenica dobbiamo vincere non ha importanza come si arrivi alla vittoria, bisogna sudare la maglia, poi ci riesci e non va bene lo stesso. Sono a vostra disposizione martedì chi vuole può trovarmi al campo, portatevi la lavagna con schemi e schemini vi aspetto, con molta umiltà starò ad ascoltarvi, perché non si finisce mai di imparare”.