La selezione di Miss Italia Sicilia fa tappa a Licata. Giovedì 1 Agosto alle ore 21 è infatti in programma la sfilata in corso Vittorio Emanuele in un evento organizzato da Egogreen del Presidente Marcello Giavarini che conferma ancora una volta la vicinanza alla sua città di origine. L’organizzazione è in sinergia con il Comune di Licata. La selezione di Miss Italia Sicilia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Lanterna Tv giovedì 1 Agosto a partire dalle ore 21.