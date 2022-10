Minacce di morte e 5 proiettili per un dipendente di un’azienda privata. Una nuova intimidazione stavolta prende di mira un 45enne operaio licatese nel ramo automobilistico.

A riportarlo è l’edizione odierna del quotidiano La Sicilia.

Una busta gialla con la scritta “sei morto” e 5 proiettili inesplosi è stata ritrovata sul portone dell’abitazione dell’operaio. L’uomo ha denunciato il fatto alla Polizia e gli agenti guidati dal vicequestore Cesare Castelli hanno avviato le indagini per tentare di risalire agli autori dell’intimidazione. L’area in questione non sarebbe servita da videosorveglianza.