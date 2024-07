Pubblicità

C’è anche Licata tra i Comuni baciati dalla fortuna nell’ultima estrazione del 18 luglio 2024 del MillionDay. In una nota ricevitoria cittadina è uscita infatti la combinazione vincente 11, 18, 20, 22, 27 che ha permesso al fortunato scommettitore di portarsi a casa ben un milione di euro con un giocata singola. In totale, l’estrazione ha pagato 9 milioni di euro in tutta Italia.