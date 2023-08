Pubblicità

Sono tre le salme di migranti, annegati nel tentativo di raggiungere le coste italiane, che verranno sepolte a Palma di Montechiaro.

“Palma di Montechiaro, come sempre, ha risposto ‘presente’ all’appello di S.E. il Prefetto Romano. Tre le bare che verranno tumulate nel nostro cimitero. E’ un dramma insopportabile, le persone non possono continuare a morire per bisogno, disperazione e per l’illusione di una vita migliore, vita che spesso non trovano. E’ un problema di natura europea, non italiano, e bene sta facendo il nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che continua a investire l’Europa per questa che non è più emergenza”, lo ha detto Stefano Castellino, Sindaco di Palma di Montechiaro dove verranno seppellite tre delle bare trasferite da Lampedusa e appena sbarcate a Porto Empedocle. Già in passato, Palma di Montechiaro aveva accolto altri feretri.

“Non è emergenza, è un fenomeno strutturale in mano ad organizzazioni criminali che vogliono solo guadagnare e lo fanno sulle vite di questi poveri disperati”, ha concluso Castellino che ha altresì ringraziato S.E. il Prefetto per la vicinanza ai Comuni e la sua concreta e forte azione nella risoluzione dei problemi della nostra provincia.