Per celebrare al meglio il traguardo dei 50 anni di attività, Migotex Licata porta sul palco i bambini con una sfilata in programma stasera, domenica 13 agosto, a partire dalle ore 21 in Piazza Progresso. I piccoli modelli avranno modo di sfilare in una serata che sarà intervallata da diversi momenti di musica e danza.

Il tutto sarà arricchito dalla diretta televisiva.

“Grazie ad un accordo con LANTERNA TV – spiegano gli organizzatori – abbiamo il piacere di comunicarvi che la sfilata di moda dei bambini verrà trasmessa in diretta Streaming sul canale YouTube e Facebook dell’emittente”.