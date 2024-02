Pubblicità

Il negozio Migotex nel registro delle Eccellenze Italiane 2024. I titolari hanno appena ricevuto la targa che certifica il riconoscimento. Il marchio di Eccellenze Italiane è ufficialmente registrato in Italia e all’Estero dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Anche il negozio di Piazza Progresso fa pertanto parte di questo gruppo di Recommended business diffuso in tutta la Penisola. Complimenti.