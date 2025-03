Miglioramento della raccolta differenziata a Licata.

L’Amministrazione Comunale di Licata, con il supporto della società Licata Ambiente, intensifica i controlli sulla raccolta differenziata per garantire una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti.

Gli operatori ecologici apporranno un bollino di non conformità sui rifiuti che non saranno correttamente differenziati. Successivamente, sarà la Polizia municipale a valutare se sono presenti i presupposti per l’applicazione di sanzioni a carico dei cittadini.

I controlli sono già iniziati: la Polizia municipale ha avviato le prime verifiche, ammonendo le utenze non regolari.

È importante che ognuno di noi faccia la propria parte! Solo con la collaborazione di tutti possiamo mantenere la nostra città più pulita e rispettosa dell’ambiente.

Ricordiamo che un piccolo gesto, come differenziare correttamente i rifiuti, fa una grande differenza per la nostra comunità!