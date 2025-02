“Il gruppo FdI di Licata esprime compiacimento per il lavoro svolto dall’onorevole Giusy Savarino sempre pronta ad ascoltare le esigenze del nostro territorio ed al contempo operativa. E’ in forza all’emendamento sulla finanziaria 2024, a sua firma, che il Comune di Licata riceve i mezzi tanto attesi che saranno in uso all’ambiente ed al territorio e dunque a tutela dell’interesse pubblico. Massima gratitudine e sostegno per ciò che è stato fatto e che continuerà a farsi”. Si legge in una nota del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia.