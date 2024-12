Si è conclusa la XVI edizione del Ciak Scuola Film Fest, al Palacultura di Messina. Ospiti d’onore Michele Placido – un artista amatissimo che si conferma Pirandelliano doc con la regia del film “Eterno visionario” – e la protagonista Federica Luna Vincenti, attrice e produttrice. Il festival è co-organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia dall’Associazione Educa, con l’Ente Teatro V. Emanuele di Messina, con il patrocinio di prestigiose istituzioni, tra cui l’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana Quest’ultimo, voluto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, integra il linguaggio cinematografico nei percorsi scolastici, educando gli studenti a leggere e comprendere le immagini in modo critico.Sono state 43 le scuole finaliste che hanno partecipato alla fase conclusiva su 168 iscritte. Anche quest’anno il C.I.R.S. ha fatto la parte del leone, su 16 nomination ha vinto ben 6 premi. La sede di Licata ha vinto il primo premio come miglior cortometraggio con la seguente motivazione: “L’opera so fa notare per l’approccio innovativo nell’uso del formato verticale trasformandolo in un potente strumento innovativo che amplifica il messaggio. Il video gioca con la verticalità per mettere in risalto i volti e gli occhi, simbolo di identità e radici culturali e per catturare con intensità i panorami, le tradizioni e i dettagli artistici che celebrano la bellezza del territorio.

Il titolo del video “IMPARIAMO LA STORIA”.