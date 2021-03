Il Licata è incappato a Messina nella terza sconfitta di fila ma la Società ha voluto comunque vedere il bicchiere mezzo pieno. Del resto la squadra ha tenuto bene il campo per più di un tempo.

“Mi preme rispondere ad alcuni articoli di stampa perché essendo stato presente al “Franco Scoglio” di Messina ieri mi è sembrato di vedere una partita completamente diversa da quella raccontata-spieVolevo evidenziare i molteplici problemi avuti nella preparazione della partita culminati con la positività del mister. Io ho visto un Licata ben messo in campo e che ha messo in difficoltà un fortissimo Messina per tutto il primo tempo creando anche due palle goal. Un secondo tempo nato male, frutto dell’inferiorità numerica e condizionato da due cambi obbligati. Detto questo i nostri ragazzi hanno dato l’anima anche in 10 e di certo non hanno fatto nessuna figuraccia”.