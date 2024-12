Anche quest’anno Lanterna Tv trasmetterà in diretta streaming la Santa Messa della Notte di Natale. Saremo in diretta dalla Chiesa del Carmine da poco dopo le ore 23 di oggi, martedì 24 Dicembre. Per aver permesso che questa diretta potesse andare in onda, si ringraziano i nostri partner: Di Salvo Fiori, Vivaio Tecnoplant, Agenzia Vivere&Viaggiare di Ivan Milite, Studio Tirri, Bar Caffuccino, Ristorante al Bivio, Servizi Postali di via Marconi, Pizzeria A Modo nostro.