Pubblicità

Su disposizione della presidente Anna Triglia, è convocato per mercoledì 15 novembre 2023, alle ore 18 presso l’Aula Consiliare di “Palazzo di Città”, il Consiglio comunale di Licata, in seduta non urgente, per la trattazione del seguente punto all’Ordine del Giorno:

Verifica sulle interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali (Question Time).

La seduta di Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming al seguente link: licata.consigliocloud.it