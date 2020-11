Gli operatori mercatali hanno voluto ringraziare l’amministrazione comunale per aver permesso loro di lavorare.

“Abbiamo ricevuto, e ci fa piacere diffondere – si legge in una nota di Galanti e Montana – una lettera degli ambulanti di Licata che ringraziano per avere consentito che oggi a Licata il mercato settimanale si tenesse regolarmente, ed in piena sicurezza”.

Questa la lettera sottoscritta dai commercianti.

“Massima sicurezza, nessun assembramento, distanziamento sociale rispettato. E’ così che si è svolto oggi il mercato rionale del giovedì in via Pastrengo. Il servizio d’ordine garantito da Comune, Polizia Municipale e Protezione Civile, è stato, praticamente perfetto. Noi, così come avevamo assicurato, abbiamo collaborato in ogni modo. Riteniamo doveroso ringraziare il sindaco Galanti, il vicesindaco Montana che ha coordinato sul posto il servizio d’ordine, per il coraggio dimostrato nel darci fiducia. Riaprire il mercato poteva essere una scelta rischiosa, decisamente impopolare, ma loro lo hanno fatto, dimostrando di essere pronti ad assumersi la responsabilità in un momento difficile come questo, mettendoci la faccia. Ci piacerebbe essere rappresentati, ad ogni livello, da persone come queste”.

Lillo Licata

Salvatore Esposito

Raffaele Esposito

Giovanni De Caro

Angelo De Caro

Vincenzo Licata

Giuseppe Vella

Santino Aronica

Serena Cavaleri

Marco Gueli

Maurizio Esposito

Luca Battimili

Calogero Licata

Lillo Esposito

Fabio Battimili

Angelo Graci

Giovanni Graci

Angelo Famà

Alessandro Licata

Piero Di Gioia

Salvatore Gueli

Aldo Amato

Carmelo Zarbo

Luca Blumel