Il mercato settimanale torna in Rettifilo Garibaldi. È stato Stabilito stamani, nel corso di una conferenza dei servizi presieduta dal Sindaco Angelo Balsamo. Al vertice erano Presenti rappresentanti degli ambulanti, il dottore Puccio per l’ufficio sanitario, il comandante della polizia municipale e alcuni assessori. Per mettere nero su bianco, Manca solo l’ok dei vigili del fuoco, non appena avverrà, il trasferimento da via Pastrengo al rettifilo Garibaldi potrà avere luogo.