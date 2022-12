Pubblicità

Il prossimo giovedì 8 dicembre il mercato rionale di via Pastrengo, a Licata, si terrà regolarmente.

Lo ha stabilito il sindaco Pino Galanti, dopo essersi consultato con gli uffici, accogliendo la richiesta presentata dall’organizzazione sindacale che rappresenta i venditori ambulanti.

L’ok al mercato rionale in un giorno di festa è reso possibile dalla legge regionale che inserisce anche il Comune di Licata tra quelli a prevalente economia turistica e, di conseguenza, alla liberalizzazione in materia di orari e turni di tutte le attività commerciali.