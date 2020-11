“Non intendo scagliarmi contro nessuno. La massima comprensione agli ambulanti licatesi ma la situazione attuale merita la massima attenzione e prudenza soprattutto da parte delle istituzioni”.

Sono le parole del deputato regionale Carmelo Pullara che replica così al documento diffuso dagli ambulanti del mercato settimanale di Licata.

“Nel documento-scrive Pullara-mi si chiedono cosa ho fatto per garantire la possibilità alle categorie più fragili per sopravvivere alla tragedia sanitaria ed economica rappresentata dal Covid. Ebbene voglio innanzitutto rispondere agli ambulanti con i fatti enunciando quanto fatto dal sottoscritto in finanziaria e le norme che in prima persona ho proposto e che grazie alla collaborazione dei miei colleghi del gruppo parlamentare e dei gruppi alleati erano prima state approvate nelle commissioni di merito e poi trovate le coperture finanziarie in commissione bilancio:

• 150 mln di euro per contributi a fondo perduto alle micro e piccole imprese siciliane.

• 10 mln di euro per i lavoratori stagionali, discontinui e atipici siciliani.

• 50 % di suolo pubblico in più ed esenzione dal pagamento della tassa nel 2020 per favorire l’apertura di locali, bar e ristoranti che utilizzano gli spazi esterni.

• Istituzione di un Fondo Perequativo degli Enti Locali pari a 300 mln di euro. Consentirà ai Comuni di compensare le minori entrate che possono derivare dalla esenzione o riduzione dei tributi locali che gravano sugli operatori economici, compresi ristoranti, bar e attività turistiche.

• 5% del Fondo Perequativo, pari a 15 mln, sono destinati ai comuni come ristoro (bonus premiante) da versare al personale della Polizia Municipale, Protezione Civile e Servizi Sociali che sono stati impegnati per fronteggiare l’emergenza covid-19 in base alle ore lavorate in aggiunta al contratto di lavoro. Tali risorse si cumulano a quelle già destinate dallo stato.

• Contributo per il rifacimento delle facciate esteso anche agli interventi di messa in sicurezza dei palazzi e delle unità immobiliari.

• Azzeramento delle concessioni demaniali per il 2020, e abbattimento del 50% per il 2021.

• Stanziati tramite Crias e Ircac 40 mln per la ripresa delle imprese artigiane e 25 mln per la ripresa delle cooperative

• Azzeramento del bollo 2020 per le famiglie con reddito fino 15.000 euro per vetture sino a 53KW.

• Esenzione per il 2020 il canone per la concessione dei pascoli.

• Esenzione del tributo per i canoni in discarica dei rifiuti solidi.

• Abbattimento del pagamento delle spese di locazione per le aziende del commercio e artigiane da Marzo a Luglio 2020

• Contributo per gli agricoltori che per le colture autoctone.

• Sostegno del settore della pesca che prevede la nascita di nuove attività e del settore di trasformazione dei prodotti ittici.

• Contributo a fondo perduto per artigiani: Parrucchieri, idraulici, pasticcerie ecc.

• Decurtazione per aziende che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato fino al 31/12/2020.

• 200 mln per le fasce deboli con aiuti alle famiglie in difficoltà economica erogati dal comune. Per il pagamento di utenze domestiche di luce e gas e dei canoni di locazione. I fondi potranno servire anche ad aiutare i pensionati non autosufficienti.

• Contributo per l’editoria, ai giornali, quotidiani on-line, edicole ecc.

• Attivazione iniziative “Resto al Sud” su base regionale.

Queste per citarne alcune e non pubblicizzo tutto ciò che ho fatto personalmente. Intendo altresì precisare agli ambulanti che il mio intervento non era assolutamente contro di loro ma era rivolto al sindaco e al suo comportamento contraddittorio. Se si autorizza il mercato-spiega Pullara-non si chiede ai cittadini di restare a casa. Diversamente è una presa in giro. Pertanto chiedo agli ambulanti di non farsi strumentalizzare. Io per primo ritengo che siano una categoria importante e che dietro ogni ambulante ci siano delle famiglie che vivono grazie a questo lavoro, ma la pericolosità degli assembramenti rimane come anche purtroppo l’aumento dei contagi. Ma se gli ambulanti -conclude Pullara- ritengono che con l’aggressione verbale io possa rinunciare all’idea di salute in cambio della benevolenza, ebbene sappiano che questo non esiste.”