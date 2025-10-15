ADV

Il Sindaco Angelo Balsamo comunica che “in data odierna è stato firmato il contratto di affidamento in concessione dei locali del nuovo mercato ortofrutticolo di Licata. Dopo anni di attesa, il nuovo mercato ortofrutticolo apre.

Il complesso, che si estende su una superficie complessiva di 33.000 metri quadrati, rappresenta una delle opere pubbliche più rilevanti per il settore agricolo-ortofrutticolo licatese degli ultimi decenni.

L’affidamento della struttura a seguito di gara pubblica è stato concesso alla società cooperativa consortile “Nuovo Mercato Ortofrutticolo Licata” rappresentata dal Presidente Domenico Lauria.

La posizione del nuovo mercato è particolarmente strategica, grazie alla facilità di accesso sia da via Palma che da via Torregrossa, il che favorisce i collegamenti e la logistica per operatori e trasportatori.

Con il nuovo affidamento, i concessionari – già titolari degli spazi – potranno finalmente avviare le attività all’interno di un complesso moderno e funzionale, destinato a diventare punto nevralgico per la commercializzazione di frutta e verdura.

L’apertura operativa del mercato segna un passaggio importante per l’economia agricola della città e per tutti gli operatori che, da anni, attendevano di poter lavorare in uno spazio adeguato alle esigenze del settore.

È un giorno particolarmente e importante per la città di Licata – dice il sindaco Avv. Angelo Balsamo – e sono felice di poterlo condividere con questa nuova struttura costituita da nostri imprenditori illuminati che hanno saputo cogliere l’opportunità.

Apprezzamenti per l’iniziativa sono stati poi espressi dal Segretario Generale Dott.ssa Moricca e dal Responsabile dell’ufficio Tecnico Arch. Alaimo”.

Il Presidente del consorzio Domenico Lauria evidenzia “l’impegno e lo spirito di sacrificio dei soci imprenditori che hanno accettato la sfida nell’incertezza degli avvenimenti futuri confidando nelle proprie capacità organizzative, investendo mezzi propri e assumendo l’impegno per gli anni a venire. Conclude che per la città di Licata si tratta di un passo verso il futuro”.

Felicitazioni vengono espresse dal Dott. Domenico Raneri che ha assistito il consorzio nell’allestimento di tutte le pratiche burocratiche dalla costituzione della struttura societaria alla firma del contratto. “Il lavoro – prosegue Raneri – inizia adesso ma, sono convinto che si darà un supporto alla classe imprenditoriale e alla città”.