Il mercato immobiliare sta seguendo un andamento positivo, nonostante le incertezze e le incognite che aleggiano sull’economia mondiale.

La ripresa delle compravendite dopo la pandemia fa sentire i suoi effetti anche nel primo semestre 2022, periodo in cui la voglia di acquistare resta ancora piuttosto elevata, nonostante gli aumenti dei tassi di interesse e dell’inflazione.

Tra le formule predilette dai compratori il trilocale si attesta come la formula immobiliare prediletta, soprattutto nelle grandi città.

Ben il 40,2% delle transazioni vedono protagonisti immobili di questa tipologia.

Resta alta anche la preferenza per bilocali e quadri vani con percentuali di preferenza tra il 24% e il 24,2%.

A questa tendenza, però, sembra fare eccezione la piazza di Milano, dove è ancora il bilocale ad andare per la maggiore tra i compratori, con una percentuale di vendita del 47,9%, rispetto ad altre formule immobiliari.

Gli investitori, invece, tendono ancora a preferire le metrature più piccole, dimostrando una forte propensione all’acquisto di monolocali e bilocali da destinare all’affitto.

Anche la domanda di appartamenti in locazione è tornata ad essere dinamica dopo la lunga pausa della pandemia, di conseguenza, il numero degli investitori che intendono mettere a reddito il secondo immobile di proprietà è salito rispetto agli ultimi anni, con una tendenza a rivolgersi al mercato degli affitti brevi per i turisti e agli studenti fuori sede.

Uno scenario, quello appena descritto, che sembra dunque strizzare l’occhio ai possessori di immobili che intendono mettere sul mercato la loro proprietà, riuscendo anche a ricavare un buon guadagno, visto l’incremento dei prezzi registrato proprio nell’ultimo trimestre.

Dove.it, agenzia immobiliare online, ha organizzato i propri servizi di consulenza immobiliare, costruendo un team di esperti specializzati che si offrono di vendere immobile senza commissioni aggiuntive per il venditore.

L’agenzia, che punta ad affermarsi come leader di settore, propone di fatto un modello nuovo di affiancamento alla vendita a zero costi per il venditore, abbattendo così l’incidenza dei costi sulle trattative a buon fine.

In ogni caso, per chi volesse procedere comunque in autonomia per la vendita di un appartamento, è importante, dopo aver effettuato la valutazione, rendere appetibile l’immobile, dal punto di vista estetico e strutturale.

Questo si traduce nella necessità di effettuare piccoli lavori di riparazione, aggiustamenti, imbiancate, liberazione degli spazi da tutti i mobili e le suppellettili presenti, in modo da renderlo più neutrale possibile.

È altresì importante preparare un annuncio professionale, facendo eseguire un servizio fotografico apposito a tutti gli ambienti, in modo che balzino subito all’occhio i punti di forza della casa, accompagnato da una descrizione approfondita e minuziosa.

Vanno scelti i canali giusti su cui promuoverlo, gestire i contatti e l’agenda degli appuntamenti per i sopralluoghi da parte dei potenziali compratori e infine provvedere all’espletamento delle fasi transattive, una volta chiuso l’accordo, con la sottoscrizione del compromesso, prima, e del rogito successivamente.