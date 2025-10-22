Il Comune ha pubblicato un Avviso Pubblico per l’individuazione di un operatore a cui affidare la progettazione, organizzazione e gestione dei “Mercatini di Natale anno 2025”, al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti interessati alla realizzazione di eventi turistico culturali. Tutte le indicazioni e la documentazione necessaria sono reperibili sulla homepage del sito del Comune di Licata. A darne comunicazione è l’assessore al Turismo, Carmelinda Callea. “Sarà un momento di grande importanza e gioia per la città” le sue parole.