Il Comune ha pubblicato un Avviso Pubblico per l’individuazione di un operatore a cui affidare la progettazione, organizzazione e gestione dei “Mercatini di Natale anno 2025”, al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti interessati alla realizzazione di eventi turistico culturali. Tutte le indicazioni e la documentazione necessaria sono reperibili sulla homepage del sito del Comune di Licata. A darne comunicazione è l’assessore al Turismo, Carmelinda Callea. “Sarà un momento di grande importanza e gioia per la città” le sue parole.
Homepage Comune Informa “Mercatini di Natale”, avviso del Comune per affidare la gestione
“Mercatini di Natale”, avviso del Comune per affidare la gestione
Il meteo
Licata
cielo coperto
20.9 ° C
20.9 °
20.9 °
79 %
5.2kmh
100 %
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
22 °
Sab
21 °
Dom
24 °
Ultime Notizie
Detenzione di droga e arma da fuoco, arrestati 2 fratelli a...
La Polizia di Stato nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, ha tratto in arresto due fratelli...