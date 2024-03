Pubblicità

Ha creato non poca apprensione il caso di meningite verificatosi all’istituto comprensivo Agrigento Centro sul quale interviene l’Ordine dei medici e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento:

“L’Asp e la dirigente dell’Istituto hanno già adottato ogni misura precauzionale – afferma Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento – con il servizio di Epidemiologia dell’Asp che ha messo in atto quanto prescritto dal protocollo in questi casi: profilassi antibiotica per gli alunni per i quali è anche opportuna una visita da parte del medico di Medicina generale o del pediatra di libera scelta. Il caso di meningite, pur non sapendo se il ragazzino è stato sottoposto o meno alla somministrazione del vaccino, riapre comunque l’argomento mai sopito sull’importanza della vaccinazione grazie alla quale oggi il meningococco fa molto meno paura. La vaccinazione contro la meningite non rientra tra quelle obbligatorie ma è fortemente raccomandata soprattutto per le fasce più a rischio”.