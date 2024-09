Pubblicità

È con grande emozione che il Presidente del Lions Club Licata la dott.ssa Lavinia Cacciatore invita a partecipare al XXIV Memorial Lions dedicato a Rosa Balistreri, il 4 ottobre alle ore 20:30, nella magnifica cornice del Teatro Re Grillo. “Quest’anno, a pochi giorni dall’anniversario della sua scomparsa, vogliamo celebrare la memoria di una delle voci più autentiche e potenti della nostra terra con lo spettacolo “Cantù e Cuntu Rosa”, interamente dedicato a Rosa Balistreri, icona della musica folk siciliana e simbolo del nostro patrimonio culturale – si legge in una nota – In questa occasione, promuoveremo anche una raccolta fondi a favore della Missione Lions “Cani Guida per Ciechi”, un’iniziativa cardine del nostro club. Ognuno potrà donare col cuore quello che desidera, contribuendo a migliorare la vita di una persona che ha bisogno. Ogni gesto di solidarietà farà la differenza. La serata sarà presentata dalla Avv. Gloria Incorvaia, che ci guiderà con eleganza e passione nel corso della cerimonia, arricchita dalle performance degli artisti I Cantu e Cuntu e dell’Associazione Teatrale Artistica 33, i quali sapranno restituire tutta la forza espressiva e il profondo legame di Rosa con le sue radici. Questo evento speciale è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione del Presidente del Comitato Memorial Rosa Balistreri, il Dott. Marco Zimmile, a cui va il nostro sentito ringraziamento per l’impegno e la dedizione. Vi aspettiamo numerosi per rendere omaggio a questa straordinaria artista e per vivere insieme una serata indimenticabile di musica, cultura e tradizione”.