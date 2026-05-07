La tua voce per Rosa. La tua lingua per la Sicilia.

Il 24° Memorial Rosa Balistreri apre le iscrizioni! Cerchiamo canzoni inedite e poesie in lingua siciliana.

Il Concorso è organizzato dal Centro Studi di Cultura Siciliana e Mediterranea insieme al Comune di Licata ed alla Casa di Rosa.

Se la tua arte parla la lingua della nostra terra, questo è il tuo palcoscenico Sei un poeta o un musicista? Scrivi e canti nel nostro amato dialetto? È il momento di far sentire la tua voce. Partecipa al Concorso di poesie e canzoni inedite in lingua siciliana, nato per onorare il coraggio e l’anima di Rosa Balistreri.



Cosa cerchiamo: Opere originali in lingua siciliana, poesie e canzoni inedite che celebrino l’identità e la cultura siciliana su tema libero

Perché partecipare: Per mantenere viva la nostra lingua e salire sul palco di uno degli eventi più sentiti di tutta la Sicilia.

Scarica il bando e scopri come inviare la tua opera entro il 15 giugno 2026.

Non lasciare che la tua arte resti nel cassetto: diventa parte della storia di Rosa! e della Sicilia.

Il Concorso si articola in due sezioni: 1) sezione Poesie in siciliano – 2) sezione Canzoni in siciliano. Si può partecipare ad una sezione o a tutte e due sezioni.

Il Memorial Rosa Balistreri si svolge in 4 fasi:

1) Invio a poeti e compositori del bando del Concorso e del Modulo di iscrizione

2) Spedizione e ricevimento dei componimenti poetici e musicali entro il 15 giugno 2026

3) Scelta di 10 poesie e 10 composizioni musicali da parte delle due giurie (Giuria poesie e Giuria compositori, le giurie saranno formate da personalità di alto spessore letterario e musicale).

4) Manifestazione finale a Licata con recita delle 10 poesie e esibizione musicale delle 10 canzoni scelte dalle giurie con assegnazione delle targhe ai primi cinque classificati nelle due sezioni.

Scarica il Modulo di iscrizione e Regolamento del Concorso al seguente link:

https://www.culturasiciliana.it/…/1848-memorial-rosa…

Un caro saluto Nicolò La Perna