Pubblicità

Il 24 agosto 2024 nell’atrio Badia, ore 19.30 vi sarà la serata conclusiva del Concorso di poesie e canzoni siciliane inedite 23º MEMORIAL RICORDANDO ROSA.

“Questo Concorso e la manifestazione conclusiva sono organizzate dal Centro Studi di Cultura Siciliana e del Mediterraneo con lo scopo di spronare nuovi poeti e compositori musicali sulla scia di Rosa Balistreri a comporre nuove poesie e nuove canzoni in lingua siciliana, secondo scopo è la valorizzazione della lingua siciliana, terzo scopo far conoscere ai molti partecipanti e famiglie che provengono da tutta la Sicilia Licata con le sue bellezze paesaggistiche, architettoniche e culturali, quarto scopo ricordare Rosa Balistreri e la Casa di Rosa si inquadra in questo scopo – scrive in una nota il dottore La Perna – Tra le molte poesie e canzoni arrivate sono state selezionate 10 poesie e 10 canzoni per la serata finale da apposite giurie competenti sia per le poesie che per le canzoni. Le 10 poesie scelte e le 10 canzoni formeranno l’architrave della manifestazione con la recita delle poesie e l’esibizione canora delle canzoni. Sarà sicuramente una bella serata con un ospite d’onore nella persona del cantautore Antonio Zarcone che sarà premiato per i 50 anni di presenza attiva nella promozione della cultura siciliana e delle sue tradizioni.

Prego tutti gli amici di essere presenti e di condividere con i loro amici e conoscenti e nei loro gruppi social questa manifestazione. Grazie a Fulvio Cama che ha creato la locandina dell’evento.

Grazie al Parco archeologico di Agrigento, al Museo civico di Licata ed al Comune di Licata per la location veramente eccezionale, grazie a tutti voi amici vi aspettiamo per una gradevole serata culturale il 24 agosto all’Atrio Badia a Licata ore 19.30. Viva la cultura siciliana”.