Antonino Di Carlo, che concorreva anche in rappresentanza dell’Associazione per la Tutela del Pistacchio di Raffadali, con il Cous Cous Dolce, si è aggiudicato il contest riservato ai pasticceri non professionisti sui dolci di derivazione araba della quarta edizione di Melt Fest, evento organizzato dalle associazioni Qanat e Sweet Sicily, che ogni anno coniuga buon cibo ed integrazione.

La giuria del contest ha assegnato a Di Carlo 45 punti. Secondo posto per la palermitana Raffaella Nastro (36 Punti) con la Cassata Nuda e terzo posto (35 punti) per Rosaria Maurizia Vinciguerra di Palma di Montechiaro che ha gareggiato con il Biscotto Riccio. Maria Bernasconi, presidente di giuria, ha consegnato ad Antonino Di Carlo il “Trofeo Melt Fest” realizzato da Make Hub Licata con la stampa in 3D.

I tre concorrenti hanno vinto, rispettivamente, i premi messi a disposizione dai Supermercati Sidis di Baldo Augusto, da Hair Stylist di Alfonso Allegro e da Lievito Mare.

La giuria, composta da Maria Bernasconi, Marilia Peritore, Daniela Mulè, Monica Grillo ed Alfredo Quignones, ha manifestato grande apprezzamento anche per i dolci degli altri quattro concorrenti in gara: Carmela Agosta, Sandra Bennici, Rosellina Incatasciato e Pina Trapani.

Il contest, per rispettare le norme anti Covid 19, piuttosto che nelle piazze di Licata come avvenuto negli anni scorsi, si è tenuto nella bella sede di Make Hub Licata.

“Le misure anti Covid – è il commento di Marilia Peritore, presidente dell’associazione Qanat – hanno purtroppo condizionato l’organizzazione dell’evento, ma non potevamo fare altrimenti. Buon cibo, accoglienza e integrazione necessitano di uno spazio “fisico” e non virtuale, ma stavolta ci accontentiamo dello streaming. In questa dimensione forzatamente ridotta abbiamo preferito valorizzare la gara riservata agli appassionati di pasticceria, non professionisti, e quest’anno i concorrenti sono giunti da varie parti della Sicilia: la passione non conosce distanze. Congratulazioni a chi ha vinto e grazie a quanti hanno partecipato, preparando, tutti quanti, ottimi dolci. Grazie ai componenti la giuria per essere stati con noi, a Make Hub Licata per averci ospitato ed alle aziende che hanno voluto sostenerci. Appuntamento al prossimo anno”.