“Ancora una volta apprendiamo di episodi di violenza a danno dei medici. L’ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto al carcere Pasquale Di Lorenzo, in contrada Petrusa, dove un detenuto ha picchiato il medico di guardia causandogli diverse lesioni”.

Così Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Agrigento, (Omceo), interviene sulla vicenda accaduta alla Casa circondariale di contrada Petrusa dove un detenuto ha aggredito il medico di guardia arrecandogli lesioni ritenute “meritevoli di approfondimenti”.

“Purtroppo, i camici bianchi continuano ad essere nel mirino – aggiunge il presidente Pitruzzella – negli ospedali come nelle carceri, e non solo nell’Agrigentino, tant’è che il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, e il segretario Monaco, sono intervenuti in diverse trasmissioni televisive nazionali. Riteniamo sia urgente e necessario intervenire affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi e cogliamo l’occasione per ricordare ai cittadini che il medico è sempre a fianco del paziente a salvaguardia della sua salute”.